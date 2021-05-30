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Экономика

ОЭСР повысила прогноз роста экономики РК на 2021 год до 3,8%

Write: 2021-06-01 10:25:27Update: 2021-06-01 10:26:14

ОЭСР повысила прогноз роста экономики РК на 2021 год до 3,8%

Photo : YONHAP News

31 мая Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста южнокорейской экономики на 2021 год до 3,8%.  Это на 0,5% выше мартовского прогноза. При этом прогноз на 2022 год понижен с 3,1% до 2,8%. Как отмечается в отчёте ОЭСР, «стабильный рост экспорта, увеличение инвестиций и экспансионистская макроэкономическая политика стимулируют южнокорейскую экономику». Эксперты ОЭСР рекомендовали правительству РК поддерживать нынешнюю финансовую политику до тех пор, пока экономика не вернётся на путь более устойчивого восстановления. Потенциальными рисками ухудшения ситуации они считают медленные темпы вакцинации против COVID-19, напряжённость в мировой торговле, неустойчивые цены на жильё и высокие долги домохозяйств. ОЭСР пересмотрела также прогноз роста мировой экономики на 2021 год с 5,6% до 5,8%. Прогноз на 2022 год составляет 4,4%. Международный валютный фонд (МВФ) и агентство Standard & Poor's ожидают, что южнокорейская экономика вырастет в этом году на 3,6%. 
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