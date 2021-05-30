РК и блок МЕРКОСУР продолжают переговоры по свободной торговле

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РК и группа стран Южной Америки - Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай - после более чем годичного перерыва возобновили переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, шестой раунд переговоров проходит с 1 по 4 июня. Предыдущая встреча прошла в Уругвае в феврале 2020 года. Переговоры между РК и четырьмя странами-участницами южноамериканского торгового блока МЕРКОСУР начались в 2018 году. На эти страны приходится около 70% населения Южной Америки и 68% экономики региона. Соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР поможет обеим сторонам расширить торговлю и инвестиции, а также укрепить экономические связи, - говорится в заявлении министерства. В настоящее время РК связана с соглашениями о свободной торговле с 17 странами и региональными блоками. Несколько соглашений ожидают утверждения Национальным собранием, в том числе, с Индонезией и Камбоджей.