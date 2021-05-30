В ходе раскопок в ДМЗ обнаружены 28 фрагментов костей погибших солдат

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В ходе раскопок в Демилитаризованной зоне на высоте Хвасальмори южнокорейские военнослужащие обнаружили 28 фрагментов костей солдат, погибших во время Корейской войны 1950–53 гг. Об этом сообщили 1 июня в министерстве обороны. В ходе работ, возобновившихся 5 апреля этого года, обнаружены также 9.633 предмета, которые, как полагают, принадлежали погибшим военнослужащим. Это, в частности, бронежилеты, боеприпасы и фонарики. Обнаружены два блиндажа, построенные во время войны. В этом году раскопки продлятся до ноября. Во время Корейской войны погибли около 140 тыс. южнокорейских солдат, и останки 10 тыс. из них до сих пор не опознаны. 19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает совместные раскопки на высоте Хвасальмори. С 2019 года южнокорейская сторона проводит раскопки самостоятельно, поскольку Север не отвечает на призывы к совместной реализации договорённостей.