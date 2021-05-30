В первом квартале этого года финансовое здоровье южнокорейских банков улучшилось по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку они зафиксировали высокую чистую прибыль и увеличили капитал на фоне пандемии COVID-19. Как сообщили 1 июня в комитете финансового контроля, средний коэффициент достаточности капитала 16 коммерческих и государственных банков по состоянию на конец марта составил 15,34%, что на 0,34% выше, чем в конце прошлого года. Данный показатель является ключевым барометром финансовой устойчивости и измеряет соотношение капитала банка к его активам, взвешенным с учётом риска. Рост произошёл из-за того, что рискованные ссуды росли медленнее, чем общий капитал, который включает чистую прибыль. По данным комитета финансового контроля, у большинства кредиторов коэффициенты достаточности капитала превышают международные стандарты, несмотря на устойчивый рост кредитования в результате вспышки коронавируса. Базирующийся в Швейцарии Банк международных расчётов, международная организация центральных банков, рекомендует кредиторам поддерживать коэффициент на уровне 8%. Между тем, у банков KB Kookmin, Hana, Shinhan и других крупных кредиторов он сохраняется на уровне 15-18%. Показатели для двух государственных банков - Корейского банка развития и Экспортно-импортного банка Кореи – также превышают 15%.