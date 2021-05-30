Пхеньян критикует отдельные страны за чрезмерные запасы вакцин от COVID-19

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Северная Корея считает недопустимым, что одни страны создают чрезмерные запасы вакцин против коронавируса, в то время как другие страдают от их нехватки. В заявлении, представленном на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила на прошлой неделе, Северная Корея призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) помочь добиться справедливого распределения вакцин по всему миру. «Разработка вакцин и лекарств от COVID-19 является достижением для всего человечества»,- говорится в заявлении. Пхеньян призвал ВОЗ приложить усилия «для тщательного рассмотрения морально-этической фазы работы в области здравоохранения, чтобы спасти человеческие жизни и устранить глобальное неравенство». Северная Корея заявляет, что она свободна от коронавируса, приняв в начале прошлого года быстрые и жёсткие карантинные меры.