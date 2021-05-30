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Экономика

Вице-премьер РК призвал ОЭСР установить разумные принципы уплаты цифрового налога

Write: 2021-06-01 13:28:10Update: 2021-06-01 13:40:30

Вице-премьер РК призвал ОЭСР установить разумные принципы уплаты цифрового налога

Photo : YONHAP News

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги принял участие в заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), состоявшемся 31 мая в формате видеоконференции. В своём выступлении он напомнил, что COVID-19 ускоряет переход к цифровой и зелёной экономике, выразив надежду на то, что к концу июля будет создана всеобъемлющая система налогообложения цифрового бизнеса, основанная на разумных принципах. В настоящее время соответствующие компании платят налоги на прибыль в стране, в которой они генерируют капитал, в отличие от корпоративного налога, которым они облагаются в стране своего физического присутствия. Совет министров ОЭСР является высшим директивным органом организации. В этом году РК занимает пост вице-председателя и активно участвует в выборе тем для обсуждения. 
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