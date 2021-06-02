Рост потребительских цен в РК в мае – максимальный за 9 лет

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 июня, рост потребительских цен в РК в мае этого года составил 2,6% в годовом исчислении. Это самый быстрый рост с апреля 2012 года. Он обусловлен подорожанием сельскохозяйственной продукции и нефтепродуктов. Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%. Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и нефть составила в мае 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 12,1% за счёт повышения цен на яйца. Они выросли за тот же период на 45,4% из-за вспышки птичьего гриппа. Цены на нефтепродукты выросли на 23,3%, что является самым быстрым ростом с августа 2008 года. Цены на личные услуги выросли на 2,5%, а на питание вне дома - на 2,1%, поскольку потребительские расходы увеличились на фоне восстановления экономики. Цены на жильё возросли на 1,3%, что является самым быстрым ростом в годовом исчислении с ноября 2017 года. Инфляционное давление нарастает по мере ускорения восстановления экономики. Вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги написал на своей странице в Facebook, что во втором полугодии ценовое давление, вероятно, ослабнет. На прошлой неделе Банк Кореи пересмотрел прогноз инфляции на 2021 год с 1,3% до 1,8%. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует рост инфляции в РК в этом году также на 1,8%, а Корейский институт развития - на 1,7%.