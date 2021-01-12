Правящая партия предлагает выплату субсидий для стимулирования потребления

Photo : KBS News

В рамках реализации плана оживления экономики правящая Демократическая партия Тобуро предложила принять дополнительный бюджет для выплаты субсидий всему населению страны. Если предложение будет одобрено, субсидии будут выплачены в сентябре, когда 70% граждан страны получат первую прививку от COVID-19. Учитывая, что первая субсидия на преодоление экономических последствий пандемии, выплаченная всему населению в 2020 году, потребовала выделения дополнительного бюджета на сумму 14 трлн 300 млрд вон (12 млрд долларов), новый дополнительный бюджет превысит 20 трлн вон (18 млрд долларов), учитывая компенсацию убытков из-за COVID-19, которая в настоящее время обсуждается Национальным собранием. Несмотря на существенные дополнительные расходы, экспансионистская налогово-бюджетная политика может продолжиться по крайней мере до следующего года. Правительство и правящая партия уверены в том, что увеличение государственных расходов необходимо для стимулирования потребления и сокращения поляризации общества. Положительным фактором является рост бюджетных поступлений, поскольку сбор налогов в первом квартале увеличился почти на 19 трлн вон (17 млрд долларов) в годовом исчислении. С начала прошлого года население страны трижды получало субсидии. Первые выплаты получили все домохозяйства без исключения. Второй и третий раунды выплат были адресными, и помощь получили в основном самозанятые и владельцы малого бизнеса, пострадавшие от экономических последствий пандемии COVID-19.