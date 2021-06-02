В РК снова около 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 июня в стране зарегистрированы 677 новых случаев COVID-19. Существенный рост отмечен после того, как в течение трёх дней фиксировалось менее 500 новых случаев инфекции. По мнению медиков, он вызван ростом числа групповых инфекций. Рост числа инфицированных с конца марта сохраняется в диапазоне от 400 до 700 без значительных признаков спада. Общее число заболевших с начала пандемии составило 141.476. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.965 человек. По состоянию на конец суток 1 июня, одной дозой вакцины привиты 6 млн 350 тыс. человек, или 12,4% населения. Полностью вакцинированы 2 млн 200 тыс. человек, или 4,3% населения. За минувшие сутки 605 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 132.068 человек.