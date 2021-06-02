Россияне продолжают активно изучать корейский язык

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Около 1.300 человек завершили курс обучения корейскому языку в рамках весеннего семестра в образовательном центре имени короля Сэчжона Великого в Москве. Об этом сообщил Корейский культурный центр, работающий в РФ. Кроме этого, количество просмотров видео-лекций о корейском языке на официальном YouTube-канале центра достигло 590 тыс. По данным Корейского культурного центра, РФ – одна из стран с наибольшим количеством изучающих корейский язык в мире. После установления дипломатических отношений интерес россиян к РК сильно вырос, а вместе с ним вырос и спрос на изучение корейского языка. Центр имени короля Сэчжона Великого отвечает на такие тенденции и предоставляет услуги по изучению корейского языка от начального до продвинутого уровня, а также регулярно проводит культурные мероприятия.