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В мире

У берегов Бенина похищены четверо южнокорейских рыбаков

Write: 2021-06-02 11:42:09Update: 2021-06-02 19:15:07

Photo : YONHAP News

Четверо южнокорейских рыбаков похищены пиратами у берегов Бенина в Западной Африке. Как сообщили 1 июня в МИД РК, инцидент произошёл 31 мая в 19:30 по местному времени. Известно, что на борту судна для ловли тунца находились 36 членов экипажа. Кроме южнокорейских граждан, похищен ещё один иностранец, гражданство которого не сообщается. По словам  представителя южнокорейского МИД, в тесном сотрудничестве с властями Бенина и работающими там дипломатическими миссиями предпринимаются все возможные усилия для выяснения обстоятельств инцидента и освобождения похищенных. Кто именно похитил рыбаков пока не известно. Рыболовное судно ходило под флагами РК и Ганы. В связи с участившимися случаями подобных нападений в южнокорейском МИД обсудили меры противодействия. Нынешнее похищение произошло менее чем через две недели после того, как 19 мая южнокорейский гражданин, который является капитаном рыболовного судна Atlantic Princess, а также четыре члена экипажа были захвачены пиратами в Гвинейском заливе у берегов Ганы. Кроме того, там же в прошлом году были захвачены 8 южнокорейских граждан.
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