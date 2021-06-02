У берегов Бенина похищены четверо южнокорейских рыбаков

Photo : YONHAP News

Четверо южнокорейских рыбаков похищены пиратами у берегов Бенина в Западной Африке. Как сообщили 1 июня в МИД РК, инцидент произошёл 31 мая в 19:30 по местному времени. Известно, что на борту судна для ловли тунца находились 36 членов экипажа. Кроме южнокорейских граждан, похищен ещё один иностранец, гражданство которого не сообщается. По словам представителя южнокорейского МИД, в тесном сотрудничестве с властями Бенина и работающими там дипломатическими миссиями предпринимаются все возможные усилия для выяснения обстоятельств инцидента и освобождения похищенных. Кто именно похитил рыбаков пока не известно. Рыболовное судно ходило под флагами РК и Ганы. В связи с участившимися случаями подобных нападений в южнокорейском МИД обсудили меры противодействия. Нынешнее похищение произошло менее чем через две недели после того, как 19 мая южнокорейский гражданин, который является капитаном рыболовного судна Atlantic Princess, а также четыре члена экипажа были захвачены пиратами в Гвинейском заливе у берегов Ганы. Кроме того, там же в прошлом году были захвачены 8 южнокорейских граждан.