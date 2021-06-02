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Корея: Юг-Север

РК сохраняет готовность к развитию индивидуального туризма в КНДР

Write: 2021-06-02 11:49:04Update: 2021-06-02 19:14:51

РК сохраняет готовность к развитию индивидуального туризма в КНДР

Photo : YONHAP News

1 июня министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён провёл встречу с председателем Hyundai Group Хён Чжон Ын, которая была организатором  проекта Кымгансанского туристического комплекса. Глава министерства отметил, что после проведения южнокорейско-американского саммита сложились хорошие условия для межкорейских обменов. Он подчеркнул, что  правительство сохраняет стремление к налаживанию индивидуальных туристических поездок в горы Кымгансан после улучшения эпидемической ситуации. Ли Ин Ён отметил, что РК готова провести работы по восстановлению инфраструктуры, связанной с проведением встреч членов разделённых семей Юга и Севера, если Кымгансанский туристический комплекс возобновит работу. Он выразил надежду на то, что межкорейское сотрудничество может быть расширено до туристического комплекса Масикрён в окрестностях города Вонсана провинции Канвондо. В свою очередь Хён Чжон Ын сказала: «Мы также возлагаем большие надежды на  восстановление межкорейского сотрудничества в связи с недавним южнокорейско-американским саммитом. Будет хорошо, если межкорейские  отношения восстановятся, позволив возобновить работу Кымгансанского туристического комплекса и Кэсонского индустриального комплекса».
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