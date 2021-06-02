США призывают НАТО укреплять сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны НАТО расширить сотрудничество с РК, Японией, Австралией и Новой Зеландией. Об этом он заявил в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая прошла 1 июня в онлайн формате. Конкретные причины такого заявления не известны. Тем не менее, у названных четырёх стран есть одна общая черта: все они расположены в Индо-Тихоокеанском регионе, где США уделяют большое внимание вопросу сдерживания КНР. Кроме того, Австралия и Япония являются участниками четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad), в который также входят Индия и США. Эта организация создана как противовес Китаю. РК, ключевой союзник США, и Новая Зеландия, являющаяся членом разведывательного альянса «Five Eyes», неоднократно упоминались в качестве главных объектов возможного расширения состава Quad и сотрудничества организации с другими странами.