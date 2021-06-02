Мегахит группы BTS 'Butter' лидирует в Billboard Hot 100

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Южнокорейская бойз-группа BTS достигла ещё одной исторической вехи, заняв первое место в главном чарте синглов Billboard со своим последним англоязычным синглом Butter. По данным агентства MRC Data, которое учитывает продажи на музыкальном рынке США, за последнюю неделю музыкальное видео Butter собрало 32 млн 200 тыс просмотров на YouTube и 242.800 платных загрузок. Эти показатели поставили новый сингл на первое место в чарте продаж цифровых песен. Южнокорейская группа лидирует в Billboard Hot 100, одном из самых влиятельных музыкальных чартов индустрии поп-музыки, в третий раз. В 2020 году она стала первым южнокорейским коллективом, дебютировавшим на первой строчке Billboard Hot 100 со своим первым англоязычным синглом Dynamite. Позднее в том же году на первой строчке в главном чарте синглов дебютировала песня Life Goes On.