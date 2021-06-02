РК впервые представила отечественную космическую ракету

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1 июня в РК была представлена полностью отечественная космическая ракета «Нурихо», испытательный запуск которой запланирован на октябрь этого года. В 2010 году на её разработку было выделено 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). В 2013 году РК успешно запустила ракету «Нарохо», первая ступень которой была построена в России. Полностью собранная испытательная модель ракеты «Нурихо» установлена на стартовой площадке в Космическом центре «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо, где в течение месяца будут проходить испытания. Они включают заправку топливных баков и отделение от стартовой площадки. В настоящее время строится лётная модель ракеты, которая будет использоваться для запуска. Как уточнили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, третья ступень ракеты полностью готова, а первые две строятся. Ракета «Нурихо» снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. 200-тонная ракета, которая сможет транспортировать в космос спутник весом 1,5 тонны, будет запущена в октябре с макетом полезной нагрузки, а в мае будущего года выведет на орбиту 200-килограммовый спутник. 25 марта в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо состоялись успешные испытания основных двигателей первой ступени. За ними наблюдал президент РК Мун Чжэ Ин. Глава государства отметил, что правительство будет активно поддерживать космическую программу, в том числе, разработку первого лунного орбитального аппарата. К 2030 году планируется совершить полёт на Луну с помощью собственной ракеты.