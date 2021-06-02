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Политика

РК просит МОК помочь решить вопрос об удалении островов Токто с карты ОИ в Токио

Write: 2021-06-02 14:02:43Update: 2021-06-02 14:06:24

РК просит МОК помочь решить вопрос об удалении островов Токто с карты ОИ в Токио

Photo : YONHAP News

Правительство РК призвало Международный олимпийский комитет (МОК) вмешаться в решение вопроса о включении Японией южнокорейских островов Токто в Восточном море в официальную карту Олимпийских игр в Токио. По данным министерства культуры, спорта и туризма и Национального олимпийского комитета РК, 2 июня в МОК было направлено письмо с призывом к «активному посредничеству». Данный шаг был сделан через восемь дней после того, как Сеул отправил письмо в Олимпийский комитет Японии с просьбой внести исправления в карту. 2 июня старший советник-посланник посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сома был вызван в МИД РК, где ему был выражен протест в связи с территориальными притязаниями Токио.  На карте эстафеты олимпийского огня, размещённой на сайте, острова Токто отмечены точкой, которая окрашена так же, как и территория Японии. 
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