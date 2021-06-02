Лидер правящей партии извинился за скандал вокруг бывшего министра юстиции

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Председатель правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиль извинился за скандал, в котором оказалась замешана семья бывшего министра юстиции Чо Гука. Выступая 2 июня на пресс-конференции в Сеуле, Сон Ён Гиль отметил, что скандал во многом способствовал утрате доверия избирателей, в результате чего правящая партия потерпела в апреле поражение на досрочных выборах мэров Сеула и Пусана. Как оказалось, жена бывшего министра подделала документы об успеваемости своей дочери, чтобы последнюю приняли на медицинский факультет. В разгар скандала в конце 2019 года за действия семьи Чо Гука извинялся тогдашний председатель правящей партии Ли Хэ Чхан. Дело снова привлекло внимание общественности после того, как в начале этой недели бывший министр опубликовал мемуары. Он опроверг все обвинения, которые, по его словам, выдуманы некоторыми средствами массовой информации.