Президент РК обсудил визит в США с лидерами четырёх промышленных групп

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2 июня президент РК Мун Чжэ Ин пригласил в свою резиденцию лидеров четырёх основных промышленных конгломератов страны SK, Hyundai, LG и Samsung, с которыми обсудил результаты своего недавнего саммита в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Это была первая встреча главы государства с лидерами бизнеса после вступления в должность в мае 2017 года. Во встрече участвовали председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон, председатель LG Group Ку Гван Мо. Вице-председатель Samsung Electronics Ким Ги Нам участвовал во встрече вместо Ли Чжэ Ёна, фактического главы группы Samsung, находящегося в тюрьме. Они сопровождали Мун Чжэ Ина в поездке в США. В начале встречи глава государства отметил, что во многом благодаря их участию итоги визита оказались благоприятными. Он напомнил, что удалось договориться о расширении двустороннего экономического сотрудничества, связанного с глобальными цепочками поставок в таких высокотехнологичных секторах как полупроводники, аккумуляторы и электромобили. «Очень важно, что США выбрали РК в качестве приоритетного партнёра»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он опроверг опасения, что увеличение инвестиций южнокорейских компаний в США может привести к сокращению рабочих мест в собственной стране. Наоборот, это создаст больше рабочих мест и возможностей в РК, потому что экспорт запчастей, материалов и оборудования значительно вырастет,- добавил президент. Обсуждался ли вопрос о помиловании главы Samsung, неизвестно.