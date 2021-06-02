Валютные резервы РК достигли нового рекорда

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По данным Банка Кореи, валютные резервы РК по состоянию на конец мая составили 456 млрд 460 млн долларов, что является новой рекордной отметкой. Это на 4 млрд 150 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. В Банке Кореи объяснили рост продолжающимся ослаблением доллара, которое ведёт к увеличению суммы активов в других иностранных валютах в пересчёте на доллары, а также ростом доходов с активов в иностранной валюте. Доля государственных и корпоративных облигаций в структуре валютных резервов возросла, составив 414 млрд 50 млн долларов. Это на 1 млрд 980 млн долларов больше, чем в конце апреля. Банковские депозиты увеличились на 2,2 млрд долларов, составив 29,4 млрд долларов, а специальные права заимствования Международного валютного фонда (МВФ) возросли на 20 млн долларов до 3,5 млрд долларов. Однако резервная позиция МВФ сократилась на 60 млн долларов, составив 4,6 млрд долларов. На золото пришлось 4 млрд 790 млн долларов, что практически равно показателям прошлого месяца. В конце апреля РК заняла восьмое место в мире по сумме валютных резервов, опередив Саудовскую Аравию. В первую тройку по-прежнему входят Китай, Япония и Швейцария.