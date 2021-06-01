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США сигнализируют КНДР о готовности к диалогу

Write: 2021-06-03 11:20:27Update: 2021-06-03 12:18:42

США сигнализируют КНДР о готовности к диалогу

Photo : YONHAP News

Недавнее назначение в США специального представителя по Северной Корее свидетельствует о готовности Вашингтона к диалогу с Пхеньяном. Такое заявление в ходе телефонного брифинга с азиатскими журналистами в Бангкоке сделала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая в настоящее время находится в поездке по Юго-Восточной Азии. В прошлом месяце президент США Джо Байден подписал указ о назначении бывшего посла США в РК Сона Кима новым специальным представителем Вашингтона по Северной Корее. Шерман отметила, что данное назначение является ещё одним сигналом Северу о том, что США готовы к диалогу. Она выразила надежду на то, что Пхеньян «воспользуется этой возможностью для диалога». Она добавила, что США «проинформировали Северную Корею о своей политике». Вероятно, речь идёт о новой политике администрации Байдена в отношении КНДР, о завершении подготовки которой объявлено в конце апреля. 
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