США сигнализируют КНДР о готовности к диалогу

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Недавнее назначение в США специального представителя по Северной Корее свидетельствует о готовности Вашингтона к диалогу с Пхеньяном. Такое заявление в ходе телефонного брифинга с азиатскими журналистами в Бангкоке сделала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая в настоящее время находится в поездке по Юго-Восточной Азии. В прошлом месяце президент США Джо Байден подписал указ о назначении бывшего посла США в РК Сона Кима новым специальным представителем Вашингтона по Северной Корее. Шерман отметила, что данное назначение является ещё одним сигналом Северу о том, что США готовы к диалогу. Она выразила надежду на то, что Пхеньян «воспользуется этой возможностью для диалога». Она добавила, что США «проинформировали Северную Корею о своей политике». Вероятно, речь идёт о новой политике администрации Байдена в отношении КНДР, о завершении подготовки которой объявлено в конце апреля.