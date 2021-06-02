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В мире

Япония не приняла требование РК об удалении островов Токто с карты ОИ в Токио

Write: 2021-06-03 12:09:16Update: 2021-06-03 13:41:11

Япония не приняла требование РК об удалении островов Токто с карты ОИ в Токио

Photo : YONHAP News

Принадлежность островов Токто Японии является историческим фактом и закреплена международным правом. Об этом заявил 2 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, выступая на пресс-конференции в Токио. Таким образом он ответил на требование Сеула внести исправления в карту прохождения Олимпийского огня, размещённую  на официальном сайте Олимпиады в Токио. На ней острова Токто отмечены точкой, которая окрашена так же, как и территория Японии. Кацунобу Като также упомянул Олимпийскую хартию, указав на пункт о роли и миссии Международного олимпийского комитета (МОК), запрещающий использование спортсменов в политических и коммерческих целях. Вероятно, последнее замечание относится к попыткам южнокорейской стороны привлечь к разрешению спора МОК, а также к заявлениям ряда политиков о возможности бойкота Олимпийских игр в Токио. 
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