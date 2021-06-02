РК и ЕС обсудили сотрудничество в области ИКТ

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2 июня министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК и Европейская комиссия провели совместный рабочий семинар B5G. На состоявшемся в прошлом году «Диалоге по политике в области информационно-коммуникационных технологий между РК и ЕС» стороны договорились укреплять сотрудничество в области информационных технологий и цифровой экономики. Нынешний семинар проводится в качестве шага в реализации достигнутых договорённостей о взаимодействии. Он подготовлен для обсуждения совместных мер по стандартизации, разработке и применению сетевых технологий нового поколения для обеспечения связи 5G. Высокопоставленные представители сторон выступили с докладами. Участники также поделились опытом в сфере цифровой политики, обсудив тенденции развития технологий мобильной связи 5G и 6G.