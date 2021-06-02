В РК два дня подряд около 700 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 июня в стране зарегистрирован 681 новый случай COVID-19. Число инфицированных приближается к семистам второй день подряд. По мнению медиков, это вызвано ростом числа групповых инфекций и случаев, когда источник заражения не удаётся установить. Общее число заболевших с начала пандемии составило 142.157. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.968 человек. По состоянию на конец суток 2 июня, одной дозой вакцины привиты 6 млн 740 тыс. человек, или 13,1% населения. Полностью вакцинированы 2 млн 200 тыс. человек, или 4,3% населения. За минувшие сутки 631 человек выписан из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 132.699 человек.