Объём онлайн-торговли в апреле вырос на 25,2%

Photo : Getty Images Bank

На фоне распространения COVID-19 количество онлайн-покупок в РК продолжает расти. Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 3 июня, объём онлайн-торговли за апрель составил 15 трлн 90 млрд 400 млн вон (13 млрд 570 млн долларов), что на 25,2% больше, чем год назад. Рост показателя продолжается с начала года устойчивыми темпами - в январе он составил 22,4%, в феврале 16,5%, в марте 26,8%. Наибольшая доля онлайн-торговли приходится на сферу общественного питания, включая доставкау еды - 713 млрд 200 млн вон (641 млн долларов). Рост в этом секторе составил 56,5%. Онлайн-продажи продуктов питания увеличились на 29,5% в годовом исчислении. Объём продаж бытовой техники, электроники и средств связи увеличился на 25,9%. Объем онлайн-торговли, осуществляемой через мобильные приложения, вырос на 34% в годовом исчислении, составив 10 трлн 730 млрд вон (9 млрд 650 млн долларов). Это 71,1% всей онлайн-торговли. В общей сложности в апреле 27,7% розничных продаж пришлись на покупки в интернете.