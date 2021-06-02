Зависимость РК от японских материалов и запчастей упала до рекордно низкого уровня

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Зависимость РК от японских материалов и запчастей упала в этом году до рекордно низкого уровня. Это произошло примерно через два года после того, как Токио ввёл экспортный контроль на ряд ключевых материалов, поставляемых в РК. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 3 июня, импорт японских материалов и запчастей в период с января по апрель текущего года составил 9 млрд 690 млн долларов. Это всего лишь 15% общего импорта товаров соответствующей категории. Данный показатель на 1% ниже по сравнению с прошлым годом, и является самым низким с тех пор, как в 2001 году начался сбор соответствующих данных. В 2003 году из Японии импортировалось 28% материалов и запчастей, необходимых южнокорейской промышленности. В 2014 году этот показатель сократился до 18,2%, а в 2019 году - до 15,9%.