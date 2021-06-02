KORAIL введёт систему автоматической выплаты компенсаций за задержку поезда

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С августа этого года компенсация в случае задержки поезда будет выплачиваться автоматически без необходимости подачи соответствующей заявки. Об этом 2 июня сообщила Корейская корпорация железных дорог KORAIL. Возмещение средств будет проводиться в соответствии со способом оплаты, использованном при покупке билета. Если билет был приобретён за наличные, на сайте корпорации можно будет внести данные своего банковского счёта для получения средств. Система автоматической выплаты компенсаций была введена в соответствии с рекомендацией парламентского комитета сухопутных территорий и транспорта. В KORAIL ожидают, что благодаря такому усовершенствованию системы, коэффициент выплат компенсаций за задержку поездов удастся увеличить с нынешних 60% до 94%. Выяснилось, что за последние три года компенсацию не получили 210.000 человек.