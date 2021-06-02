Глава МИД РК встретился с главой Индо-Тихоокеанского командования США

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился 3 июня в Сеуле с главой Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Джоном Акилино, который прибыл накануне в РК из Японии с двухдневным визитом. Он совершает первую зарубежную поездку с момента вступления в должность в конце апреля. В ходе переговоров Чон Ый Ён призвал адмирала Акилино способствовать укреплению союзнических отношений РК и США, назвав альянс двух стран стержнем региональной стабильности и процветания, а также обеспечения мира на Корейском полуострове. Американский командующий заявил, что поддержит дипломатические усилия Сеула и Вашингтона по укреплению мира на полуострове, сохраняя надёжную оборонительную позицию союзных сил. Адмирал Джон Акилино возглавил Индо-Тихоокеанское командование США 30 апреля, сменив Филипа Дэвидсона. Командование включает в себя 380 тыс. военнослужащих, включая вооружённые силы США на Корейском полуострове.