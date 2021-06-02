В РК будут построены 7 центров видеовстреч разделённых семей

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Как сообщили 3 июня в министерстве по делам воссоединения РК, комитет по межкорейским обменам, в состав которого входят представители правительства и общественных организаций, одобрил план строительства семи центров видеовстреч членов разделённых семей Юга и Севера. На реализацию плана выделены средства из фонда межкорейского сотрудничества в размере 1 млрд 180 млн вон (1 млн 60 тыс. долларов). В настоящее время на территории страны имеются 13 таких центров, которые расположены главным образом в Сеуле и его окрестностях. Новые центры появятся до конца августа в городах Ыйчжонбу провинции Кёнгидо, Канныне и Вончжу провинции Канвондо, Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто, Хонсоне провинции Чхунчхон-Намдо, Андоне провинции Кёнсан-Пукто и Чончжу провинции Чолла-Пукто. Сеул прилагает усилия к организации встреч разделённых семей с помощью видеосвязи, добившись освобождения от санкций необходимого оборудования, которое направлено на Север. Однако из-за охлаждения межкорейских отношений приступить к проведению встреч так и не удалось.