Госучреждения РК просят увеличить бюджет 2022 года на 6,3%

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Министерства и другие государственные учреждения РК запросили увеличения своих бюджетов на следующий год в общей сложности на 6,3%. Как сообщили 3 июня в министерстве планирования и финансов, их бюджетные предложения составляют в общей сложности 593 трлн 200 млрд вон (533 млрд 700 млн долларов). Запросы на увеличение бюджетных расходов в сферах здравоохранения, социального обеспечения и окружающей среды были высокими, поскольку страна стремится справиться с пандемией COVID-19 и сократить растущий разрыв в доходах. Увеличение бюджета здравоохранения и социального обеспечения составило 9,6% по сравнению с прошлым годом. Расходы на проекты, связанные с окружающей средой, увеличились на 17,1%. Они направлены на достижение цели углеродной нейтральности к 2050 году. Министерство планирования и финансов доработает проект бюджета и представит его Национальному собранию до 3 сентября.