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Цены на жильё в Сеуле могут стабилизироваться поскольку правительство твёрдо привержено политике их сдерживания. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 3 июня на правительственном совещании по вопросам недвижимости. Одновременно он выразил озабоченность по поводу ожиданий продолжения роста цен на жильё во втором полугодии. Хон Нам Ги напомнил об ужесточении правил ипотечного кредитования, которое способствовало замедлению роста долгов домохозяйств в качестве фактора корректировки цен на жильё. Сокращение количества операций купли-продажи и высокие налоги на домовладельцев привели к ускорению роста цен на жильё в Сеуле на фоне ожидания смягчения правил реконструкции старых квартир. Между тем, стоимость квартир в Сеуле с поправкой на инфляцию достигла того уровня, который был до финансового кризиса 2008 года. По данным министерства планирования и финансов, индекс, измеряющий цены на жильё в Сеуле, составил в мае 99,5 пунктов. За эталонное значение в 100 пунктов взяты цены на жильё в мае 2008 года, когда страна находилась в эпицентре глобального финансового кризиса. Правительство предприняло ряд масштабных мер, чтобы остановить рост цен на жильё, но они привели лишь к краткосрочному их снижению.