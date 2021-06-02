Правящая партия просит президента оказать поддержку населению

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3 мая президент РК Мун Чжэ Ин встретился в своей резиденции в Сеуле с группой из 68 депутатов Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро. Все они избраны депутатами впервые. Участники встречи, которая продолжалась порядка полутора часов, обратились к главе государства с просьбой увеличить помощь людям, страдающим от затяжного кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Правящая партия настаивает на выделении ещё одного дополнительного бюджета, чтобы оказать единовременную помощь всему населению страны. Однако министерство планирования и финансов возражает против этого предложения, ссылаясь на бюджетные ограничения. Президент ответил, что его администрация до конца своих полномочий приложит все усилия, чтобы преодолеть кризис, восстановить экономику и подготовить почву для её нового роста. Он подчеркнул необходимость укрепления внутреннего единства правящего блока, чтобы заручиться общественной поддержкой и достичь своих политических целей. Президент выразил оптимизм по поводу того, что страна сможет достичь коллективного иммунитета раньше, чем изначально планировалось в ноябре, поскольку вакцинация против COVID-19 набирает обороты.