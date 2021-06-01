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США поделятся вакцинами от COVID-19 с нуждающимися странами, включая РК. Об этом заявил 3 июня глава Белого дома Джо Байден. Ранее США обязались предоставить зарубежным странам до 80 млн доз, включая 20 млн доз вакцин, которые одобрены для использования в США. Остальные 60 млн доз производства AstraZeneca пока не одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. «Прекращение пандемии означает её повсеместное прекращение», - говорится в заявлении Джо Байдена в связи с выделением зарубежным странам первых 25 млн доз вакцин, «чтобы заложить основу для более широкого глобального охвата и для устранения реальных и потенциальных всплесков болезни». Президент США напомнил, что по крайней мере 19 млн из 25 млн доз будут распределены между странами через COVAX, международную инициативу, направленную на справедливое глобальное распространение вакцин против COVID-19. Остальные 6 млн доз будут переданы напрямую странам, переживающим скачки заболеваемости, а также партнёрам и соседям США, таким как Канада, Мексика, Индия и РК, - сказал Байден.