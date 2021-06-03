РК рассматривает дополнительный бюджет без продажи гособлигаций

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Правительство РК рассматривает очередной дополнительный бюджет, который будет профинансирован за счёт увеличенных налоговых поступлений без продажи государственных облигаций. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги в ходе состоявшейся 4 июня встречи с экспертами из экономических институтов и инвестиционных банков. По данным правительства, налоговые поступления в этом году оцениваются более чем в 300 трлн вон (269 млрд долларов). Хон Нам Ги подчеркнул, что правительство сосредоточит политические усилия на помощи в восстановлении рынка труда и достижении инклюзивного роста. Дополнительный бюджет будет использован для ускорения вакцинации против COVID-19 и поддержки уязвимых групп населения. Правящая Демократическая партия Тобуро стремится обеспечить дополнительные меры стимулирования для всех домохозяйств. Правительство выступает против всеобщих выплат, ссылаясь на растущее долговое бремя. С прошлого года в РК были приняты пять дополнительных бюджетов на общую сумму 82 трлн (73 млрд 300 млн долларов) вон для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.