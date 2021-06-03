Великобритания ожидает от РК активного участия в саммите G-7

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал решение РК принять участие в предстоящем саммите «Большой семёрки» (G-7), в ходе которого мировые лидеры обсудят пандемию COVID-19, изменение климата и другие актуальные проблемы. В ходе получасового телефонного разговора, состоявшегося 3 июня, британский премьер выразил надежду на то, южнокорейский лидер примет активное участие в предстоящем саммите, на который он приглашён в качестве гостя. Джонсон подчеркнул, что РК является важным партнёром Великобритании. Южнокорейский лидер обещал активно участвовать в обсуждениях усилий мирового сообщества в решении таких проблем как пандемия, восстановление экономики и изменение климата. Он выразил надежду на то, что в ходе саммита будет достигнута договорённость о способах преодоления пандемии коронавируса. Мун Чжэ Ин поблагодарил Бориса Джонсона за участие в Сеульском саммите P4G по климату и устойчивому росту, который состоялся ранее на этой неделе. Он подтвердил, что РК будет играть роль связующего звена между развитыми и развивающимися странами в ответ на изменение климата, а также подтвердил намерение Сеула продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе. Он попросил Великобританию и впредь поддерживать инициативы Сеула в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Саммит «Большой семёрки» пройдёт с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании.