Доступ КНДР к вакцинам против COVID-19 – приоритет ООН в этом году

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Поддержка доступа Северной Кореи к вакцинам COVID-19 через COVAX, международную инициативу, направленную на справедливое глобальное распространение вакцин, является приоритетом ООН в этом году. Об этом сообщил 4 июня официальный представитель ООН в интервью «Голосу Америки», добавив, что такие усилия направлены на защиту наиболее уязвимых групп населения. По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работают с министерством здравоохранения КНДР над планом вакцинации от COVID-19 и мониторинга за её ходом. Между тем, госдепартамент США сообщил «Голосу Америки», что Вашингтон не планирует делиться своими вакцинами от COVID-19 с Пхеньяном. Первоначально предполагалось, что Северная Корея получит через COVAX около 2 млн доз вакцины AstraZeneca, произведённой в Индии. Однако поставка первой партии задерживается.