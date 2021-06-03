Госдепартамент поддерживает межкорейское сотрудничество

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Госдепартамент США выразил поддержку программам Сеула по межкорейским обменам, обнародовав 3 июня свою позицию в ответ на просьбу радиостанции Свободная Азия прокомментировать решение Сеула построить новые центры видеосвязи для проведения встреч разделённых корейских семей. Представитель госдепартамента напомнил также, что сотрудничество с Сеулом является ключевым элементом американской политики в отношении Северной Кореи. В совместном заявлении после саммита, состоявшегося 21 апреля, президенты РК и США подтвердили готовность содействовать воссоединению разделённых корейских семей. 3 июня комитет по межкорейским обменам одобрил план строительства семи центров видеовстреч членов разделённых семей Юга и Севера. На реализацию плана выделены средства из фонда межкорейского сотрудничества в размере 1 млрд 180 млн вон (1 млн 60 тыс. долларов).