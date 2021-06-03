Два южнокорейских фильма приглашены на 74-й Каннский фестиваль

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3 июня отборочный комитет 74-го Каннского фестиваля обнародовал список фильмов, которые будут показаны в этом году на всемирном киносмотре. Как сообщил генеральный директор и художественный руководитель фестиваля Тьерри Фремо на пресс-конференции в Париже, были просмотрены в общей сложности более 2.800 фильмов. Из них для различных разделов конкурса отобраны 65 картин, в том числе, 24 для конкурсной программы. На этот раз работы южнокорейских режиссёров не вошли в конкурсную программу, тем не менее, два фильма приглашены на фестиваль. Фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация» (비상선언/Emergency Declaration) режиссёра Хан Чжэ Рима включён во внеконкурсную программу. Фильм «Перед твоим лицом» (당신 얼굴 앞에서/In Front of Your Face) в постановке известного режиссёра Хон Сан Су будет показан в категории «Каннские премьеры», учреждённой в этом году. 74-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля.