Объём внешней торговли КНДР продолжает сокращаться

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В прошлом году на фоне закрытия границ из-за пандемии COVID-19 объём товарооборота КНДР с десятью крупнейшими торговыми партнёрами сократился более чем вдвое. Об этом 4 июня сообщила радиостанция Голос Америки, ссылаясь на данные Международного торгового центра (ITC). В данной статистике Китай не учитывается. Отмечается, что в прошлом году импорт в КНДР товаров из вышеуказанных десяти стран составил 62,2 млн долларов, сократившись на 52% по сравнению с 2019 годом. Экспорт снизился на 40% до 74,8 млн долларов. Больше всего товаров в КНДР было ввезено из России – на сумму 41 млн долларов. Далее следуют Конго – 7 млн, Индия – 4,3 млн и Швейцария – 2,6 млн долларов. Экспорт КНДР был сосредоточен на рынках Мьянмы – 24 млн долларов, Польши – 20 млн долларов, Нигерии - 6,6 млн долларов. Количество стран, проводивших с КНДР различные торговые операции, сократилось со 110 в 2019 году до 70 в прошлом. Между тем, объём торговли с Китаем сократился на 80% по сравнению с 2019 годом, составив 539 млн долларов. Отметим, что на Китай приходится более 90% северокорейской внешней торговли.