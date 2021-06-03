Учения Red Flag-Alaska 21-2 - «обычная тренировка»

Предстоящие многонациональные учения ВВС под руководством США Red Flag-Alaska 21-2, в которых примут участие РК и Япония, представляют собой «обычную тренировку», которая не вызовет дестабилизации в регионе. Об этом завил 3 июня в ходе телефонной пресс-конференции командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вильсбах. Заявление прозвучало после того, как северокорейские СМИ подвергли критике решение Сеула отправить истребители F-15K, транспортные самолёты и военнослужащих для участия в учениях. На вопрос, изменился ли подход Вашингтона к Северной Корее после прихода к власти администрации Байдена, генерал сказал, что военные реализуют ту же стратегию, что и во времена администрации Трампа. Он отметил, что у американских вооружённых сил очень прочные отношения с РК, и объединённое командование «очень тесное».