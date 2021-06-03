Gallup Korea: Молодой политик Ли Чжун Сок – на четвёртом месте в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты РК

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36-летний представитель оппозиционной партии Сила народа Ли Чжун Сок занял четвёртое место в списке потенциальных кандидатов в президенты страны. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea с 1 по 3 июня среди 1.003 взрослых жителей страны, он получил 3% голосов респондентов. На первом месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро. Его поддержали 24% опрошенных. На втором месте бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль - 21% поддержки. На третьем месте бывший председатель Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён - 5%. Лидер консервативной Народной партии Ан Чхоль Су на пятом месте – 2%. Шестое место разделили бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн и консервативный депутат Национального собрания Хон Чжун Пхё – у обоих по 1%. Ли Чжун Сок, выпускник Гарвардского университета, начал политическую деятельность в 2011 году, в возрасте 26 лет, став членом временного комитета тогдашней ведущей оппозиционной партии Ханнара, которую возглавляла бывший президент Пак Кын Хе. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.