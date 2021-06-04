Президент РК извинился за жестокую «армейскую культуру»

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«Мне очень жаль, что жестокая «армейская культура» привела к трагической и несправедливой смерти», - заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 6 июня на церемонии по случаю Дня памяти павших воинов, состоявшейся на Национальном кладбище в Сеуле. Глава государства не привёл конкретных фактов, но, по общему мнению, он тем самым принёс публичные извинения за недавнюю смерть женщины-сержанта ВВС, которая подверглась сексуальному насилию со стороны своего коллеги и после этого покончила с собой. Несмотря на поданную жалобу, не было принято должных мер по её защите, и не проведено расследование. Более того, командование ВВС попыталось скрыть факт грубого нарушения дисциплины. Мун Чжэ Ин напомнил также сообщения СМИ о плохом питании солдат. Он пообещал приложить усилия для решения этой проблемы как с точки зрения прав солдат, так и с точки зрения их морального духа и национальной безопасности. Президент призвал защищать права человека и повседневную жизнь тех, кто посвящает себя делу защиты народа. По окончании церемонии он посетил поминальный алтарь погибшей женщины–военнослужащего в госпитале ВВС в Соннаме и встретился с членами её семьи. Президент призвал провести тщательное расследование дела и поручил министру обороны Со Уку, который сопровождал его, провести реформу «армейской культуры». 4 июня генерал Ли Сон Ён заявил об уходе в отставку с должности начальника штаба южнокорейских ВВС, взяв на себя вину за самоубийство женщины-сержанта.