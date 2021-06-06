В РК снова менее 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 июня в стране зарегистрированы 485 новых случаев COVID-19. Существенное сокращение числа инфицированных, по мнению медиков, вызвано исключительно сокращением числа тестов в выходные дни. Между тем, среднесуточный рост числа инфицированных с конца марта сохраняется в диапазоне от 400 до 700 без значительных признаков спада, поскольку по всей стране регулярно фиксируются групповые инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 144.637. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 1.974 человека. По состоянию на конец суток 6 июня, одной дозой вакцины привиты 7 млн 590 тыс. человек, или 14% населения. Полностью вакцинированы 2 млн 270 тыс. человек, или 4,4% населения. Зарегистрированы в общей сложности 34.447 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 94,8% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 208 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. За минувшие сутки 599 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 134.861 человек. Проходят лечение 7.802 человека.