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Политика

Ядерная проблема КНДР должна решаться через гарантии безопасности

Write: 2021-06-07 10:49:50Update: 2021-06-07 10:51:18

Ядерная проблема КНДР должна решаться через гарантии безопасности

Photo : YONHAP News

Ядерная проблема КНДР должна решаться не новыми санкциями в отношении этой страны, а через гарантии безопасности. Об этом заявил  4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.  «Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. И это знают, в том числе, и наши друзья в Северной Корее», - сказал российский президент. Отвечая на вопрос агентства Ёнхап, Путин выразил надежду на то, что оптимальные пути решения северокорейской проблемы буду найдены, добавив, что хорошим инструментарием для этого могут стать трёхсторонние программы экономического сотрудничества. Он также отметил, что отношения России и РК «развиваются хорошо, причём по очень многим направлениям». Хотя в условиях пандемии произошёл некоторый спад товарооборота, уже в первом квартале текущего года наблюдается его восстановление.
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