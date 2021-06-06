Структура земельной и жилищной корпорации будет оптимизирована

Photo : YONHAP News

Корейская земельная и жилищная корпорация оптимизирует свою структуру, чтобы предотвратить факты спекуляций землёй её сотрудниками и устранить недоверие общественности. Министерство сухопутных территорий и транспорта объявило о комплексных мерах 7 июня, через три месяца после того, как стали известны факты спекулятивных покупок земли сотрудниками корпорации на фоне резкого роста цен на жильё. Это отрицательно повлияло на рейтинг президента страны Мун Чжэ Ина. «Правительство рассматривает скандал со спекуляцией землёй как структурную проблему, вызванную монопольной властью, раздутой структурой и слабой системой внутреннего контроля», - говорится в сообщении министерства. Корейская земельная и жилищная корпорация была образована в 2009 году, в настоящее время в ней работают около 10 тыс. человек, и под её управлением находятся активы на сумму 185 трлн вон (163 млрд долларов). В министерстве планируют передать ряд функций корпорации другим организациям и сократить штат более чем на 20%.