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Политика

В Национальное собрание внесён законопроект о переносе выходных дней

Write: 2021-06-07 12:02:54Update: 2021-06-07 12:06:34

В Национальное собрание внесён законопроект о переносе выходных дней

Photo : YONHAP News

В Национальное собрание РК внесён законопроект о переносе выходных дней, который предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. Данная система действует в отношении трёх государственных праздников: Новый год по лунному календарю Соллаль, Осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок и День детей. Законопроект предусматривает её распространение на все государственные праздники. В этом году на субботу или воскресенье выпадают такие праздники как День памяти павших воинов 6 июня, День освобождения Кореи 15 августа, День основания корейской нации 3 октября, День корейской письменности хангыль 10 октября и Рождество 25 декабря. Распространение системы переноса выходных дней на все праздники позволит повысить внутренний спрос и ускорить рост экономики. Данный законопроект поддерживают представители как правящей партии, так и оппозиции. Если он будет утверждён до конца июня, то может быть применён уже ко Дню освобождения Кореи 15 августа.
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