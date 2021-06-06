Рост числа подписчиков на страхование занятости в мае - максимальный с ноября 2019 года

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По данным министерства труда и занятости РК, по состоянию на конец мая этого года число подписчиков на государственное страхование занятости составило 14 млн 260 тыс. человек. Это на 443 тыс. человек, или 3,2%, больше, чем в мае прошлого года, а также максимальный рост с ноября 2019 года. Благодаря восстановлению доверия потребителей и росту экспорта, в большинстве отраслей наблюдалось увеличение числа подписчиков на страхование занятости, - говорится в сообщении министерства. Обрабатывающая промышленность сообщила о росте числа подписчиков на 1,6%, сфера услуг - на 3,8% по сравнению с маем прошлого года. Наиболее значительный рост наблюдался в сферах розничной торговли, информационных услуг, исследований и разработок. Число подписчиков росло во всех возрастных группах, за исключением категории 30–40 лет. Между тем, правительство выплатило в мае 1 трлн 80 млрд вон (972 млн долларов) в виде пособий лицам, ищущим работу. Выплаты превышают 1 трлн вон четвёртый месяц подряд. Программа страхования занятости введена в 1995 году.