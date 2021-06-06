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Экономика

KDI: Экономика РК идёт по пути умеренного восстановления

Write: 2021-06-07 12:40:45Update: 2021-06-07 12:41:30

KDI: Экономика РК идёт по пути умеренного восстановления

Photo : YONHAP News

Отечественная экономика идёт по пути умеренного восстановления, поскольку экспорт остаётся устойчивым, а спад частного потребления ослаб. Об этом говорится в ежемесячном отчёте о ситуации в экономике, опубликованном 7 июня Корейским институтом развития (KDI).  Экспорт, на который приходится половина экономики, увеличился в мае на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы сферы услуг и розничной торговли увеличились, поскольку тёплая погода и смягчение правил социального дистанцирования стимулировали потребительские расходы. Розничные продажи, которые являются показателем частных расходов, росли второй месяц подряд из-за роста  продаж одежды, косметики и электроники. Между тем, сокращение поставок полупроводников для автомобилей и сырья из-за роста цен может создать риски для восстановления экономики, - говорится в отчёте. Потребительские цены выросли в мае на 2,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым ростом за более чем девять лет.
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