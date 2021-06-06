При решении вопроса о совместных военных учениях РК-США необходима «максимальная гибкость»

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При решении вопроса о проведении совместных южнокорейско-американских военных учений, намеченных на август, необходима «максимальная гибкость». Об этом заявил 6 июня в телепрограмме KBS министр по делам воссоединения Ли Ин Ён. Он подчеркнул, что учения не должны привести к росту напряжённости на Корейском полуострове, особенно в то время, когда сформировалась новая политика США в отношении Пхеньяна, а Сеул и Вашингтон заявляют о готовности к диалогу с Севером. Кроме того, должны быть учтены такие факторы как пандемия коронавируса и подготовка к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками. «Наше правительство должно проводить политику с максимальной гибкостью, и я также надеюсь, что Северная Корея проявит гибкость»,- отметил Ли Ин Ён. Пхеньян уже давно осуждает совместные военные учения РК и США, называя их репетицией вторжения на Север. В последние годы Сеул и Вашингтон отменили или сократили некоторые учения как из-за пандемии, так и в рамках усилий, направленных на сохранение мира в регионе. Ли Ин Ён призвал проявить гибкость при применении санкций в качестве катализатора, чтобы вернуть Северную Корею за стол переговоров. По его мнению, санкции могут быть ослаблены в первую очередь в отношении таких секторов как железные и автомобильные дороги, в зависимости от хода денуклеаризации.