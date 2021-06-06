«Чосон синбо»: Пхеньян продолжает добиваться воссоединения Корейского полуострова

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Северная Корея продолжает бороться за воссоединение Корейского полуострова,- пишет 7 июня японская просеверокорейская газета «Чосон синбо». Таким образом, были опровергнуты предположения о том, что политика Пхеньяна в отношении воссоединения Кореи изменилась. Они были вызваны тем, что на съезде Трудовой партии Кореи, состоявшемся в январе, прозвучал термин «сосуществование». В статье, опубликованной «Чосон синбо», отмечается, что «строительство сильной державы не противоречит борьбе за решение проблем корейского народа». В ней также говорится, что «непрекращающееся укрепление обороноспособности страны служит практическим средством сдерживания иностранных сил, главных виновников раскола и войны, а также ускорения воссоединения». В статье подчёркивается, что сильная обороноспособность призвана гарантировать стабильность и мир на Корейском полуострове, отражая «непоколебимую приверженность Пхеньяна воссоединению Корейского полуострова».