74% работающих пожилых корейцев трудятся, чтобы покрыть расходы на жизнь

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74% работающих пожилых корейцев вынуждены трудиться ради покрытия повседневных расходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который правительство проводит каждые три года для выяснения ситуации с представителями старшего поколения. Сотрудники Корейского института здравоохранения и социального обеспечения в период с марта по декабрь прошлого года опросили 10.097 человек в возрасте старше 65 лет. Согласно результатам опроса, опубликованным 7 июня, в частности, уровень экономической активности пожилых людей в возрасте от 65 до 69 лет составляет 55,1%. В 2008 году, когда проводился первый опрос, данный показатель составлял 39,9%. Что касается видов занятости, то простую работу выполняли 48,7% опрошенных, в сферах сельского хозяйства и рыболовства трудились 13,5%, в сфере услуг - 12,2%. Среднегодовой доход пожилых корейцев вырос с 7 млн вон в 2008 году до 15 млн 580 тыс. вон в прошлом году, то есть, более чем вдвое. 73,9% работающих пожилых корейцев сказали, что работают ради того, чтобы их жизнь была более комфортной. Доля желающих жить со своими детьми уменьшилась с 32,5% в 2008 году до 12,8% в прошлом году. 49,3% опрошенных отметили, что у них хорошее здоровье. Только 13,5% когда-либо испытывали симптомы депрессии. Погрешность при обработке данных составляет ±1% при уровне достоверности 95%.